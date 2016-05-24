Украина с начала года сократила добычу нефти почти на 12%

Добыча нефти в Украине в январе-апреле 2016 года сократилась по сравнению с январем-апрелем 2015 года на 11,7% – до 552 тысяч тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Добыча нефти в апреле по сравнению с мартом 2016 года осталась на том же уровне - 140 тысяч тонн. По сравнению с апрелем 2015 года добыча снизилась на 9,7%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 миллиона тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" - "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", в которой госхолдинг "Нафтогаз" владеет контрольным пакетом акций.