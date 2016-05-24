Британия после пятилетнего перерыва возобновляет добычу сланцевого газа
Власти английского графства Северный Йоркшир одобрили заявку газовой компании Third Energy на освоение газового месторождения возле деревни Кирби Миспертон.
Добыча сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга) возобновится в Великобритании впервые с 2011 года, сообщает ТАСС.
"Об этом стало известно после того, как в понедельник власти английского графства Северный Йоркшир одобрили заявку газовой компании Third Energy на освоение именно таким способом газового месторождения возле деревни Кирби Миспертон", - говоритмся в сообщении.
Отмечается, что свое решение плановый комитет совета графства принял семью голосами против четырех. Такой вердикт вызвал бурную негативную реакцию представителей природоохранных организаций, собравшихся у здания совета графства в городке Норталлертон, которые заклеймили принявших это решение депутатов позором и пригрозили привлечь их к ответственности.
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"Британское представительство международной экологической организации Greenpeace назвало санкционирование местными властями заявки "горьким разочарованием" с привкусом неизбежности, учитывая настрой правящего в стране кабинета тори в пользу возобновления добычи сланцевого газа с использованием методики гидроразрыва пласта", - подчеркивает издание.
Third Energy приступит к добыче газа, используя пробуренную ею еще в 2013 году скважину глубиной 2 мили (3,2 км), именуемую KM-18.