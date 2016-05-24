Британия после пятилетнего перерыва возобновляет добычу сланцевого газа

Добыча сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга) возобновится в Великобритании впервые с 2011 года, сообщает ТАСС.

"Об этом стало известно после того, как в понедельник власти английского графства Северный Йоркшир одобрили заявку газовой компании Third Energy на освоение именно таким способом газового месторождения возле деревни Кирби Миспертон", - говоритмся в сообщении.

Отмечается, что свое решение плановый комитет совета графства принял семью голосами против четырех. Такой вердикт вызвал бурную негативную реакцию представителей природоохранных организаций, собравшихся у здания совета графства в городке Норталлертон, которые заклеймили принявших это решение депутатов позором и пригрозили привлечь их к ответственности.

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"Британское представительство международной экологической организации Greenpeace назвало санкционирование местными властями заявки "горьким разочарованием" с привкусом неизбежности, учитывая настрой правящего в стране кабинета тори в пользу возобновления добычи сланцевого газа с использованием методики гидроразрыва пласта", - подчеркивает издание.

Third Energy приступит к добыче газа, используя пробуренную ею еще в 2013 году скважину глубиной 2 мили (3,2 км), именуемую KM-18.