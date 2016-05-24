В Citigroup прогнозируют подорожание нефти до 65 долларов в следующем году

Аналитики международного финансового холдинга Citigroup прогнозируют, что средняя стоимость барреля нефти марки Brent повысится до 50 долларов в третьем квартале 2016 года и до 65 долларов к концу 2017 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад банка.

"Свой прогноз эксперты объясняют замедлением роста добычи странами, не входящими в ОПЕК. Кроме того, в текущем году возникли серьезные перебои с поставками из Нигерии, Ливии и Канады. Как отмечается в докладе финансовой группы, в ближайшем будущем не предвидится поводов для снижения цен", - говорится в сообщении.

При этом аналитики считают, что отметка в 50 долларов за баррель может быть достигнута и ранее начала третьего квартала этого года.

Читайте такжеGoldman Sachs повысил среднюю цену нефти в 2016 году

Отмечается, что в своем предыдущем прогнозе эксперты подчеркивали, что достижение такого уровня цены маловероятно до четвертого квартала 2016 года. К концу 2017-го они ранее предсказывали цену в 60 долларов за баррель.

Нефть марки WTI, по мнению экспертов Citigroup, пробьет отметку в 50 долларов за баррель уже к концу этого года, а к концу следующего - достигнет 61 доллара за баррель.

Днем ранее прогноз по цене нефти улучшили аналитики банка Goldman Sachs. Согласно их прогнозу, в текущем году средняя цена барреля Brent составит 45 долларов (согласно прежней оценке - 39 долларов). Также повышен прогноз по марке WTI - с 38 до 45 долларов за баррель.