Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Цены на нефть приблизились к отметке $50 за баррель в ходе торгов среды, при этом стоимость американской нефти обновила максимум более чем семи месяцев после выхода данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов в США за прошлую неделю.

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Поддержку нефтяному рынку оказал также ночной подъём Уолл-стрит и сильные данные о продажах домов в США, усиливающие вероятность повышения ключевой ставки ФРС уже в июне.

Сегодня утром фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,65 процента до $49,27 за баррель. Ранее был достигнут максимум с середины октября - $49,35.

Фьючерсы на нефть Brent к этому времени торгуются вблизи $49,19 за баррель, на 1,19 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 5,1 миллиона баррелей до 536,8 миллиона, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. Это вдвое превысило ожидания аналитиков, опрошенных Рейтер.

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Запасы бензина увеличились на 3,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 2,9 миллиона баррелей, согласно данным API.

Официальные показатели Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы в среду во второй половине дня.

Цены на нефть получили поддержку от роста на фондовом рынке США, завершившего торги вторника повышением основных индексов, и проигнорировали укрепление доллара, который в ходе азиатской сессии в среду утром приблизился к 10-недельному пику по отношению к евро. Укрепление доллара обычно делает импорт более дорогим для покупателей, использующих другие валюты, что может приводить к снижению спроса.