"Газпром" передумал добывать газ на шельфе Израиля – СМИ

Российский монополист «Газпром» больше не интересуется участием в проекте освоения месторождения «Левиафан» на шельфе Израиля в Средиземном море. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

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Он сообщил, что российская компания также отказалась от идеи освоения других проектов в Израиле. Причины этого собеседник газеты не уточнил.

Как напоминает издание, «Газпром» вел переговоры о покупке 30% в проекте у консорциума компаний-операторов, в который входили израильские Delek Drilling, Avner Oil & Gas и Ratio и американская Noble Energy. Тогда же интерес к проекту проявляли Total, ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, однако «Газпром» был готов заплатить больше других, писала израильская Globes.

Как отмечает руководитель направления СПГ в ICIS Heren Роман Казьмин, решение российской компании выглядит логичным, так как правительство Израиля, согласно действующим законам, может перенаправить уже законтрактованный зарубежными покупателями газ на внутренний рынок в случае необходимости. Эксперт отметил, что при этом цены регулируются государством. Он добавил, что именно это стало причиной отказа от участия в проекте австралийской Woodside Petroleum Ltd в 2014 году.

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Есть и политические причины: «Газпром» рассматривает Бахрейн и Кувейт в качестве приоритетных рынков, но трудно представить, что израильский газ пойдет в Кувейт, говорит Казьмин. «Газпром» может найти и более интересные проекты в регионе, в том числе в Иране, с которого недавно сняли санкции, указывает он.

Проект дорогой и политически рискованный, соглашается аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. США и Европейское сообщество рассматривают израильские месторождения как возможную альтернативу российскому газу, говорит аналитик. Но «Газпром», возможно, решил, что у него достаточно собственных ресурсов для наращивания поставок в Европу без участия в этом проекте, заключает Нестеров. Тем более у компании уже сейчас существенный профицит добывающих мощностей.

Морское месторождение «Левиафан» было открыто в 2010 году, оно может содержать около 620 млрд куб. м природного газа.