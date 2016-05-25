Запорожская АЭС отключила на плановый ремонт блок №5

Запорожская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №5 для проведения планового среднего ремонта, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

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«25 мая в 00:01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый средний ремонт продолжительностью 65 суток. Плановое окончание ремонта – 28 июля 2016 года», - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 2 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1 980 МВт.

Продолжаются плановые ремонты энергоблоков №1, №2 и №3. Идут 159 сутки капитального ремонта энергоблока №1, 101 сутки среднего ремонта энергоблока №2 и 39 сутки капитального ремонта энергоблока №3.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.