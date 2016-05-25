Во Львове правоохранители выявили подпольную газовую АЗС
13:25, 25 мая 2016Энергетика
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Во Львове работники налоговой милиции выявили нелегальную автозаправочную станцию, которая занималась реализацией газового топлива сомнительного происхождения без каких-либо разрешительных документов.
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, по состоянию на 25 мая, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, изъят газ пропан-бутан в количестве 4,5 тыс. литров на сумму 35,7 тыс. грн и денежные средства. Стоимость изъятого автозаправочного комплекса устанавливается.
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По данным пресс-службы, с начала года это уже пятая нелегальная АЗС, деятельность которой пресечена налоговой милицией Львовской области.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине задержали украинца, который вез из Польши полтонны сыра и кофе.
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