Во Львове правоохранители выявили подпольную газовую АЗС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, по состоянию на 25 мая, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, изъят газ пропан-бутан в количестве 4,5 тыс. литров на сумму 35,7 тыс. грн и денежные средства. Стоимость изъятого автозаправочного комплекса устанавливается.

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По данным пресс-службы, с начала года это уже пятая нелегальная АЗС, деятельность которой пресечена налоговой милицией Львовской области.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине задержали украинца, который вез из Польши полтонны сыра и кофе.