Shell анонсировала новые сокращения в компании

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление компания.

"Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell продолжает масштабные сокращения своего штата, на этот раз под ударом оказались 2,2 тысячи человек, это увеличит общее число сокращений в компании в 2015-2016 годах до как минимум 12,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

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В частности, новое сокращение штата коснется бизнеса компании в сфере upstream (разведка и добыча) в Великобритании и Ирландии. Там работу могут потерять 475 человек.

"Сейчас трудные времена для нашей отрасли, и мы должны принять дальнейшие трудные решения, чтобы сохранить конкурентоспособность Shell на фоне текущего длительного спада", - сказал вице-президент Shell по Великобритании Пол Гудфеллоу.