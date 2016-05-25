Глава Госатомрегулирования назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома"

Глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» из-за попыток компании «Укрэлектроватт» взыскать с госкомпании 127 млн грн сомнительной задолженности.

Об этом Божко сообщил на пресс-конференции, уточнив, что это не позиция ведомства, а его личное мнение.

«Если блокируются счета предприятия («Энергоатома» - УНИАН) с годовым оборотом в 39 млрд грн, где работает больше 30 тыс. человек, с 15 энергоблоками, которые вырабатывают около 60% электроэнергии в стране, то это, по моему мнению, какая-то диверсия», - сказал Божко.

«Когда я слышу, что долг составляет 127 млн грн, то для меня ясно, что это какая-то провокационная ситуация», - добавил он, напомнив, что ранее сумма долга была на уровне 5 млн грн, который возник в 90-годы в период товарных взаимозачетов.

Вместе с тем, глава Госатомрегулирования подчеркнул, что согласно законодательству, «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке блоков.

«Существует законодательное требование, что эксплуатирующая организация должна, в том числе, быть финансово обеспечена для поддержки и повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины. На сегодня, если у них нет денег, то очевидно, что это может сказаться, в том числе, на аспекте безопасности. В таком случае мне, как регулятору, придется останавливать работу энергоблоков, а НАЭК «Энергоатом» решать проблемы с возобновлением финансирования», - подчеркнул Божко.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля работники исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК «Энергоатом» передали министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года.

26 апреля около 200 работников украинских АЭС приехали в Киев для проведения пикета под зданиями Минюста с целью обратить внимание на проблемы атомщиков.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

В «Энергоатоме» отмечают, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании, отмечают в «Энергоатоме».

4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с «Энергоатома» в пользу «Укрэлектроватт» было взыскано 127,3 млн грн. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 млн грн, которая числилась в бухгалтерском учете «Энергоатома», в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению «Энергоатома» Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

Между тем сообщается, что против должностных лиц «Укрэлектроватта» расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

В «Энергоатоме» подчеркивают, что несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.