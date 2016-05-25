"Укрнафта" получила в прошлом году почти 5,5 миллиарда убытка

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2015 году получила чистый убыток в размере 5,44 миллиарда гривень по сравнению с прибылью в размере 1,265 миллиарда гривень в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании, сославшись на подтвержденную независимыми аудиторами финансовую отчетность за 2015 год, составленную по международным стандартам.

"На финансовые результаты повлияло существенное снижение базовой операционной прибыли. Но, в большей степени ухудшение финансовых показателей ПАО "Укрнафта" объясняется рядом неденежных операций по учету резервов, которые были проведены в конце четвертого квартала в соответствии со стандартами МСФО", - сказано в сообщении пресс-службы компании. В частности, согласно сообщению, были начислены резервы по налоговым обязательствам на сумму 2,6 миллиарда гривень, штраф за несвоевременную выплату дивидендов в размере 1,6 миллиарда гривень, а также отчисления в резервы проблемной дебиторской задолженности в размере 6,2 миллиарда гривень. "Укрнафта" также напомнила, что в течение последнего квартала 2015 года в государственный бюджет были выплачены дивиденды за 2011-2014 годы в размере 2,4 миллиарда гривень.

"На сегодняшний день выплачены все дивиденды, причитающиеся мажоритарному акционеру", - уточнила пресс-служба "Укрнафты".

В сообщении также сказано, что "Укрнафта", несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. Хотя у компании имеется значительная налоговая задолженность, которую компания была не в состоянии выплатить в течение года. Исходя из этого, правление компании предложило в кратчайшие сроки провести досудебную санацию предприятия. Такой механизм финансового оздоровления предусматривает согласие кредиторов на реструктуризацию и погашение долгов, в то же время позволяет компании проводить модернизацию и развиваться. Финансовое оздоровление является также механизмом предотвращения списания долгов и банкротства.

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Как сообщал УНИАН, к концу 2015 года глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты".

В середине марта идею санации "Укрнафты" поддержал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который во время внеочередного заседания правительства обязал "Нафтогаз Украины", Фискальную службу и Министерство экономразвития активно подключиться к составлению плана санации.

По состоянию на 1 января 2016 года, долг "Укрнафты" составлял свыше 10 млрд гривень. По мнению менеджмента компании, налоговая задолженность возникла в основном из-за отказа мажоритарного акционера "Укрнафты" - компании "Нафтогаз Украины" - погашать свой долг перед ней в размере 50 млрд грн.

24 мая наблюдательный совет "Укрнафты" одобрил начало подготовки правления компании к процедуре досудебной санации для решения проблемы задолженности в размере 11 миллиарда гривень перед бюджетом.

Как рассказал глава набсовета Андрей Коболев, решение о начале процедуры досудебной санации "Укрнафты" будет приниматься на собрании акционеров, которое запланировано на 7 июля. По его словам, до собрания акционеров набсовет намерен провести еще два заседания - 7 и 21 июня, на которых будет рассматриваться подготовка компании к санации.

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В свою очередь глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс сообщил, что доволен принятием решения о подготовке к санации. По его словам, если компания достигнет согласия относительно плана финансовой стабилизации, то это позволит "Укрнафте" продолжить финансовую деятельность и инвестировать в добычу нефти.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.