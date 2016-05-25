На некоторых улицах Львова и в Винниках с 6 июня не будет света (список)

Об этом со ссылкой на "Львовоблэнерго" пишет ZIK.

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Для выполнения работ в электросетях необходимо провести организационные и технические мероприятия, чтобы подготовить безопасные условия труда – осуществить плановые отключения:

06.06.2016 г. с 08:00 до 17:00 будут временно прекращены услуги по электроснабжению потребителям в г. Львов:

на ул. Сахарова, Героев Майдана в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции № 799;

на ул. Звездная, Пидмиська, Бабия в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 948;

на ул. Наступательная, Тракт Глинянский в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции № 1310;

на ул. Медовой Пещеры в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции № 1367;

на ул. Жовковская, Остряницы в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции № 233.

г. Винники:

на ул. Забавы в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 1584;

07.06.2016 г. с 08:00 до 17:00 будут временно прекращены услуги по электроснабжению потребителям в г. Львов:

• на ул. Былинского в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №467.

м. Винники:

• на ул. Забавы в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции № 1584.

08.06.2016 г. с 08:00 до 17:00 будут временно прекращены услуги по электроснабжению потребителям в г. Львов:

на ул. Шумского, Милой, Рудницкого в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №155.

09.06.2016 г. с 08:00 до 17:00 час. будут временно прекращены услуги по электроснабжению потребителям в г. Львов:

на ул. Сухая, Медведецкого, Багряного, Терлецкого в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии от подстанции №527.