Розенко объяснил, почему предложил жителям сел отказываться от газа

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.TV.

Розенко уверяет, что помимо критических замечаний, его "предложение нашло колоссальную поддержку тех людей, которые знают, что такое энергосбережение".

Вице-премьер заявил, что ему сообщили чиновники некоторых районов Украины об эффективном отказе от газа. Теперь, по его словам, сэкономленные средства они тратят на лекарства.

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Министр сказал, что отрицательно его предложение отказаться селянам от газа восприняли политики, которые построили свой бизнес на поставках газа из России.

"Безусловно, критика была большая. Особенно среди политикума, который в свое время построил свой бизнес, свои состояния на газовой трубе из Российской федерации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко предложил жителям сельской местности подумать над отказом от газа. Он отметил, что цена на газ в Украине не будет уменьшаться, а поэтому необходимо искать более дешевые альтернативы.

Напомним, правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 грн/куб. м (6 тыс. 879 грн за 1 тыс. куб. м), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

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Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.