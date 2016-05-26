"Энергоатом" полностью заполнит один реактор топливом Westinghouse в 2018 году

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" планирует полностью заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства американско-японской компании Westinghouse в 2018 году, таким образом, полностью заменив российское топливо от компании "ТВЭЛ".

Об этом сообщил начальник отдела ядерной безопасности Южно-Украинской АЭС Владимир Ростовский во время проведения круглого стола "Южно-Украинская АЭС: ежедневная работа сквозь призму будущего", который состоялся 25 мая.

"Мы планируем в 2016 году дополнить топливом производства Westinghouse четвертый и пятый энергоблоки Запорожской АЭС… Нам удастся заполнить всю активную зону одного реактора полностью топливом Westinghouse в 2018 году", - сказал Ростовский.

Также начальник отдела ядерной безопасности напомнил, что в Украине уже используется топливо компании Westinghouse на семи энергоблоках.

"В Украине на сегодня топливо производства Westinghouse используется на 6 реакторах – двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС и четырех на Запорожской АЭС. В этом году мы запустили пробную партию такого топлива на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС", - отметил Ростовский.\

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.