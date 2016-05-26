Для запуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС необходимо 2,7 миллиарда

Для завершения сборки и ввода в эксплуатацию третьего гидроагрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС), которая входит в состав Южно-Украинского энергокомплекса Национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом", необходимо финансирование в размере 2,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Южно-Украинской АЭС Владимир Богатчук в ходе круглого стола "Южно-Украинская АЭС: ежедневная работа сквозь призму будущего", который состоялся на станции 25 мая.

"Для ввода в эксплуатацию третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС нам необходимо финансирование в размере 2,7 миллиарда гривень. В настоящее время за счет средств компании планируется выделить 200 миллионов гривень. Эти финансовые ресурсы необходимы для закупки большого количества оборудования, например, блочных трансформаторов, трансформаторов возбуждения, токопроводов и прочего", - сказал Богатчук.

При этом он отметил, что часть работ уже выполнена.

"На сегодня собрана турбина, ведется сборка генератора для третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС. Также собран ротор, который находится в машинном зале станции", - отметил и.о. гендиректора.

Говоря о сроках завершения работ по установке третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, Богатчук высказал оптимистический прогноз, согласно которому все работы будут завершены через полтора-два года.

"Если раньше работы по установке третьего гидроагрегата финансировались за счет госбюджета, то на сегодня этим источником является составляющая в тарифе на электроэнергию. Следовательно, завершение проекта планируется по мере включения расходов в тариф. По оптимистическим прогнозам, в течение полутора-двух лет работы будут завершены", - сказал Богатчук.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года "Энергоатом" анонсировал вложение инвестиций в размере 19,7 миллиона гривень в продолжение работ по сооружению третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС. По информации пресс-службы компании, введение в эксплуатацию третьего гидроагрегата станции повысит надежность и эффективность работы объединенной энергетической системы Украины за счет покрытия пиковой и заполнения провальной частей графика нагрузок.

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Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Распоряжением Кабинета министров от 27 июля 2006 года предусмотрено завершить строительство ТГАЭС в полном проектном объеме – в составе 6 гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт.

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП "НАЭК "Энергоатом". Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 миллионов человек.