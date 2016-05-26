Поляки одобрили идею запуска линии электропередач "Хмельницкая АЭС – Жешув"

Польская энергетическая компания Polenergia поддерживает проект "Энергетический мост", который предполагает запуск в Украине линии электропередач 750 кВ "Хмельницкая АЭС – Жешув" для возобновления экспорта украинской электроэнергии, сообщил в ходе энергетического конгресса вице-президент Polenergia Гжегож Станиславский.

"Украина имеет только связь (линии электропередач – УНИАН) 220 кВ, по которой можно поставлять 235 тысяч МВт с электростанции Добротворской ТЭС. Есть линия, которая не работает ("ХАЭС – Жешув" – УНИАН) уже 25 лет. Для всех инженеров и бизнесменов такая ситуация – позор. Этот мост нужно запускать и продавать электроэнергию... Есть поддержка этого проекта у всех аппаратов", – сказал Станиславский.

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При этом он отметил, что электроэнергия с украинских АЭС может быть востребована в странах Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих атомных электростанций Украины, и компания Polenergia International сообщили о намерении сотрудничать в реализации проекта по экспорту электроэнергии в Европу, что позволит использовать имеющиеся мощности АЭС без ограничений и получить дополнительные средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.