Украина намерена к 2020 году отказаться от импорта газа – Минэнергоугля

Украина намерена к 2020 году полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от импорта, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе энергетического конгресса.

"Мы намерены уйти от этой петли, закончив все тем, что мы не будем импортировать газ через 4,5 года", - сказал министр.

По словам Насалика, добыча газа к 2020 году должна увеличиться не менее чем на 7,5 миллиарда кубометров.

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Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долларов за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения компанией "Газпром" приемлемой цены на топливо.

К предстоящему отопительному сезону Украина намерена закачать в подземные хранилища газа около 8,2 миллиарда кубометров газа.