"Укргидроэнерго" в апреле удвоило производство электроэнергии

Оператор украинских гидроэлектростанций, государственная компания "Укргидроэнерго" в апреле текущего года произвела 1,135 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что почти в 2 раза больше, чем в апреле прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, за первые 4 месяца этого года компания произвела 3,115 миллиарда кВт-ч электроэнергии, в то время как за январь-апрель 2015 года "Укргидроэнерго" произвело 2,628 миллиарда кВт-ч электроэнергии. Таким образом, прирост производства составил 18,5%.

Читайте такжеС 1 марта электроэнергия для населения подорожала на 25%

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2016 года повысила тариф госкомпании "Укргидроэнерго" на отпуск электроэнергии на 28% - до 30,59 копейки за кВт-ч с 23,97 копейки за кВт-ч.

Компания "Укргидроэнерго" создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной энергогенерирующей компании "Днепргидроэнерго" и государственной акционерной энергогенерирующей компании "Днестргидроэнерго". Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт. В структуре 9 станций компания также имеет 2 гидроаккумулирующие станции – Киевскую и Днестровскую (последняя пребывает на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.