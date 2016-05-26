"Энергоатом" подсчитал стоимость запуска ЛЭП "Хмельницкая АЭС - Жешув"

Срок реализации проекта составляет 18 месяцев.

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" оценивает стоимость запуска линии электропередач 750 кВ в направлении Польши "Хмельницкая АЭС – Жешув" в 51 миллион долларов. Читайте такжеУкраина и Польша договорились о цене на электроэнергию Об этом в ходе Энергетического конгресса сообщил президент госкомпании Юрий Недашковский. По его словам, срок реализации проекта составляет 18 месяцев. Как сообщал УНИАН, польская энергетическая компания Polenergia поддерживает проект "Энергетический мост", который предполагает запуск в Украине линии электропередач 750 кВ "Хмельницкая АЭС – Жешув" для возобновления экспорта украинской электроэнергии.

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