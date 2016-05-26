Украина с 12 мая разорвала соглашение с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Украина с 12 мая этого года денонсировала все договоренности с Российской Федерацией о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, сообщил в ходе Энергетического конгресса президент госкомпании "Энергоатом" Юрий Недашковский.

"С 12 мая произошла полная денонсация", - сказал он.

Недашковский добавил, что в данный момент компания занимается поиском новых партнеров на новой технико-экономической и политической основе.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2014 года на заседании правительства на то время премьер-министр Арсений Яценюк озвучил срок достройки атомных энергоблоков – 2018 год. При этом в программе действий правительства сообщалось, что завершить строительство планируется до 2020 года.

В то же время, в документе не уточнялось, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Ожидается, что заменить "Росатом" (основной акционер "Атомстройэкспорта") в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение с Российской Федерацией о достройке Хмельницкой АЭС.

Между тем, в январе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности обратилось в госкомпании "Энергоатом" и "Укрэнерго" с просьбой изучить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Министерство видит риски с вероятным использованием существующих строительных конструкций, что требует проведения дополнительной независимой экспертизы их прочности и соответствия требованиям безопасности эксплуатации ядерных установок.

Кроме того, по мнению министерства, привлечение к строительству чешской компании Skoda также несет в себе риски, поскольку ее владельцем является юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.