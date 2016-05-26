Наперегонки с Brent: стоимость WTI впервые в этом году превысила отметку в $50

Нефтяные фьючерсы продолжают расти на торгах на сообщении министерства энергетики США о снижении запасов "черного золота" в стране. Нефть сорта WTI впервые с 12 октября прошлого года превысила психологическую отметку в 50 долларов за бочку, сообщает Прайм.

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"Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 14:48 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки WTI росла на 1,21% - до 50,34 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Июльские фьючерсы на нефть WTI росли на 1,05% - до $50,08 за бочку.

Как сообщал УНИАН, ​ранее нефть марки Brent впервые с ноября прошлого года превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель.