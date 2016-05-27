Мировые цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу снижаются на фоне укрепляющегося на сильной статистике из США доллара, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:48 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,85% - до 49,17 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,75% - до 49,11 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,06%, до 95,19 пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статистические данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, привели к удорожанию доллара, что негативно отразилось на стоимости нефти, поскольку нефтяные цены привязаны к американской валюте, и более сильный доллар делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют.

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"Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 мая, снизилось на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 268 тысяч", - подчеркивает издание.

Позднее в пятницу инвесторы также ждут выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. После недавних комментариев ряда представителей ФРС о возможном повышении базовой процентной ставки уже в июне, инвесторы хотят узнать разделяет ли Йеллен подобные взгляды.

"Заседание ФРС может быть главным фактором. Увеличение процентных ставок будет означать более высокий курс доллара, более высокий курс доллар приведет к более дорогой нефти, что может спровоцировать распродажу сырьевых товаров", - считает риск-менеджер нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунан (Tony Nunan), которого цитирует агентство Рейтер.