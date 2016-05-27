"Газпрому" и "Роснефти" разрешат засекречивать часть сделок

"Газпрому" и "Роснефти" разрешат частично засекретить информацию - им позволят не публиковать информацию о ряде сделок в единой информационной системе (ЕИС), сообщает РБК со ссылкой на письмо Минэкономики РФ.

"Речь идет о внутригрупповых закупках, покупке недвижимости и сделках с иностранными банками", - говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, первоначально проект соответствующего распоряжения должно было разрабатывать российское Минэнерго, но МЭР написало его по собственной инициативе, и в Минэнерго проект поддержали.

"В ответ на инициативу министерства про ЕИС, говорится в публикации, госкомпании предложили существенно расширить список информации, которая не должна разглашаться. В него предлагалось внести услуги по доверительному управлению, брокерским операциям, посредничеству и т.д. Однако МЭР не готово идти им навстречу, так как считает, что это приведет к снижению конкуренции на рынке банковских услуг", - подчеркивают в статье.

В апреле 2016 года правительство в ответ на письмо "Роснефти" решило, что государственная компания должна самостоятельно определять информацию для раскрытия в годовом отчете.