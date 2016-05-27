Гройсман назвал потери Украины на спекуляциях с социальными ценами на газ

Потери Украины на спекуляциях с социальными ценами на газ составляют 1 миллиард долларов ежегодно, а общие потери на социальных ценах за историю независимости нашей страны составляют 53 миллиарда долларов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

"На население Украины списывался по заниженной цене газ в соответствии с нормативами, потому что много у кого нет счетчиков. Этот газ продавался промышленности, бизнесу, на этом зарабатывали 300% доходов. Это 1 миллиард долларов каждый год вымывали с этого рынка. А это 1 миллиард долларов, который забрали у украинских граждан… Экспертная среда посчитала: 53 миллиарда долларов было потеряно”, - сказал премьер.

По словам Гройсмана, установление правительством рыночной цены на газ с 1 мая текущего года дает возможность устранить спекуляции, а система субсидий - предоставить государственную поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

По словам министра социальной политики Александра Ревы, количество нуждающихся в субсидии украинских домохозяйств вырастет в 2016 году на 50%, до 9 миллионов семей, в связи с установлением с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.