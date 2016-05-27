Минэнергоугля закулисно подготовило план корпоратизации "Энергоатома", который может лишить государство контроля над компанией – профсоюз атомщиков

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч, напомнив, что, согласно ранее принятому постановлению правительства, особенности корпоратизации должны быть прописаны в соответствующем законе.

"Но сейчас почему-то Министерство энергетики закулисно разослало на соответствующие министерства согласование проекта распоряжения, которое состоит практически из двух пунктов, где написано "корпоратизировать и сохранить профиль деятельности", - сказал Лыч.

По его словам, ранее в правительстве и профильном министерстве была достигнута договоренность о том, что корпоратизация, учитывая сложность этого процесса, будет проведена путем принятия закона "Об особенностях корпоратизации НАЭК "Энергоатом".

"В нем мы обсуждали все вопросы, которые должны снять напряжение в трудовых коллективах и обеспечить безопасную эксплуатацию атомных станций", - сказал глава профсоюза.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что почти все согласования закона были выполнены на заседаниях правительственного комитета, дальнейшее продвижение документа было остановлено, а вместо этого началась подготовка нового закона.

Как подчеркнул Лыч, в случае принятия предлагаемого министерством проекта распоряжения корпоратизация "Энергоатома" по стандартному и действующему законодательству будет проходить без учета особенностей атомно-энергетического комплекса, а также устранит из управления компании и атомных станций высококвалифицированный технический персонал.

"Сегодня, а также с учетом Чернобыля, никто из персонала не готов выполнять указания специалистов, которые ничего не понимают в безопасной эксплуатации ядерных установок", - сказал Лыч.

Также он выразил мнение, что проект данного распоряжения был разработано для того, чтобы довести компанию до банкротства, особенно в условиях продолжающегося ареста счетов "Энергоатома".

"Сегодня правительство и профильное министерство абсолютно ничего не делают для того, чтобы снять арест со счетов "Энергоатома". Четко прослеживается план доведения "Энергоатома" до банкротства", - подчеркнул Лыч.

По его словам, из-за невозможности выполнить расчеты по долгам "Энергоатома" перед кредиторами корпоратизация компании, согласно данному постановлению, может привести к передаче части акций кредиторам "Энергоатома" в качестве оплаты задолженности, чтобы не допустить дефолта компании.

"Тогда государство потеряет контроль над "Энергоатомом". Я думаю, что это делается в интересах наших же олигархических структур. Если не получается напрямую, то нужно такими обходными путями идти, чтобы все-таки атомную энергетику кому-то сдать", - подытожил глава профсоюза атомщиков.

Напомним, ранее Верховная Рада ратифицировала кредитные соглашения на 600 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского сообщества по атомной энергетике (Евратом) о предоставлении "Энергоатому" средств на комплексную программу повышения безопасности энергоблоков. Одним из требований при предоставлении кредита госкомпании было согласование особенностей корпоратизации "Энергоатома" с ЕБРР и Евратомом.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллионов гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству, "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.