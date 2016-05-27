Украина не покупает газ у России более 5 месяцев

Украина не покупает природный газ у российского газового монополиста "Газпрома" более 5 месяцев, так как стране выгоднее импортировать его из европейских источников, сообщила в ходе открытой лекции в Киеве первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

"Сегодня всё, что делает "Нафтогаз", он делает с точки зрения бизнеса: там где дешевле газ, там он его и покупает. Сейчас мы у России более 5 месяцев совсем газ не покупаем, потому что он там дороже", - сказала она.

Также Ковалив отметила, что "Нафтогаз" должен быть бизнес-элементом в стране, а не являться политическим рычагом влияния.

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Как сообщал УНИАН, Украина по итогам января-марта 2016 года импортировала 2,647 миллиарда кубометров природного газа на сумму 521,7 миллиона долларов. Весь объем газа был импортирован из стран Европы.

31 марта "Нафтогаз" заявил, что не планирует возобновлять закупку газа у "Газпрома" с 1 апреля 2016 года, поскольку цена газа, предложенная российской компанией на II квартал 2016 года, является выше предложения европейских поставщиков "Нафтогаза".