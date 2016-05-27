Саудовская Аравия установила рекорд добычи нефти в прошлом году

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила добычу нефти до исторического максимума в 2015 году, сообщает Прайм со ссылкой на официальный сайт компании.

"Добыча достигла 10,2 миллиона баррелей/сутки (510 миллионов тонн в год), что на 7,4% больше по сравнению с 2014 годом. Производство газа также увеличилась до 11,6 млрд кубических футов/сутки, что превышает показатель прошлого года на 2,65%. Экспорт компании в 2015 году составил 7,1 миллиона баррелей/сутки, что на 2,36% больше по сравнению с 2014 годом", - говорится в сообщении.

Нефтяные запасы не изменились и остались на уровне 261,1 миллиарда баррелей. В официальном сообщении Saudi Aramco сказано, что нефтедобывающие мощности составляют 12 миллионов баррелей/сутки. В прошлом году компания открыла два газовых и три нефтяных месторождения.

Рекордный объем добычи был достигнут благодаря разработке гигантского месторождения Шейба (Shaybah), где этом году планируется нарастить добычу на треть - до 1 миллиона баррелей/сутки.

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Кроме того, объемы перерабокти нефти Saudi Aramco составили 3,1 миллиона баррелей/сутки. Саудовская Аравия увеличивает переработку сырья с цель экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. Поставки за рубеж нефтепродуктов выросли в 2015 году на 38% по сравнению с годом ранее.

Saudi Aramco - государственная компания королевства Саудовская Аравия - является крупнейшим экспортером нефти в мире. По запасам этого вида сырья страна находится на втором месте в мире после Венесуэлы.

Низкие цены на нефть, которые сохранялись в прошлом году, заставили саудовское руководство предпринять шаги к диверсификации экономики и рассмотреть возможность размещения акций Saudi Aramco на Лондонской фондовой бирже. Если это произойдет, то Saudi Aramco станет крупнейшей в мире публичной компанией в нефтегазовом секторе.