Frankfurter Allgemeine: Цена на нефть выросла до 50 долларов

Об этом пишет Геральд Браунбергер в статье "Цена на нефть выросла до 50 долларов", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

После того, как в январе цена за баррель марки Brent составила всего 27 долларов, ходили слухи о снижении до 20 долларов и больше. В четверг, впервые с ноября 2015 года, цена за баррель марки Brent достигла отметки в $ 50. Здесь важны не только цифры. Но пока неясно, можно ли считать это фундаментом для повышения цен в долгосрочной перспективе.

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"Мы не ожидаем, что цены долгое время будут на уровне выше 50 долларов", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank. По мнению Вайнберга, благодаря повышению уровня цен "добыча сланцевой нефти во многих странах снова становится прибыльной, что может ослабить падение производства в ближайшие месяцы. Кроме того, добыча нефти в пострадавших от лесного пожара районах Канады постепенно возобновляется, так что ситуация с поставками улучшится в ближайшие недели".

Сокращение запасов в Соединенных Штатах

Нефтяная промышленность "на самом деле не вышла из трудного положения", - сказал Хайнрих Петерс из Helaba. Основные данные не позволяют говорить о каком-либо долгосрочном повышении цен. Как показали встречи последних месяцев, вряд ли стоит рассчитывать на снижение производства в основных странах ОПЕК. Саудовская Аравия повышает объемы добычи, Иран также заинтересован в высоком уровне производства.

Причиной недавнего роста цен стало сокращение запасов в Соединенных Штатах, которые считаются верным индикатором в этой отрасли. Кроме того, цены выросли из-за сокращения добычи в Нигерии и Венесуэле. "Вполне возможно, что мы достигли удобного уровня цен - достаточно низкого, чтобы стимулировать потребление, но не настолько высокого, чтобы влиять на денежную политику и рынки капиталов", - сказал аналитик BGC Partners. Падение цен на нефть внесло свой вклад в снижение темпов инфляции в последние 15 месяцев. Если цены на нефть останутся на текущем уровне, то во второй половине года уровень инфляции может слегка вырасти, что соответствует стремлениям Европейского центрального банка.

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Рынки государственных облигаций реагируют спокойно. Доходность по десятилетним федеральным облигациям незначительно выросла на 0,17%. Рост цен на нефть больше повлиял на валютный рынок, повысив стоимость валюты нефтедобывающих стран, в том числе норвежской кроны и малазийского ринггита. На фондовом рынке выросла стоимость акций нефтедобывающих компаний.

Устойчивый спрос со стороны Китая и других развивающихся стран

Стабилизация цен на нефть на текущем уровне, вероятно, снизит беспокойство рынков капитала из-за предприятий со слабой платежеспособностью. В последние несколько месяцев облигации многих энергетических компаний понесли значительные потери. В четверг цена хеджирования убытков должников заметно сократилась.

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Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) видят сокращение резервов не только в Соединенных Штатах, но и на мировом рынке. В качестве важной причины они называют высокий спрос со стороны Китая, Индии и других развивающихся стран. В этом году ожидается "существенное сокращение избыточного предложения". В прошлом году рост мировой экономики особенно пострадал из-за слабости некоторых стран с развивающейся экономикой. В этом году, все указывает на то, что экономический рост многих развивающихся стран снова ускорится.

Цена на нефть оказывает существенное влияние на экономику в целом. Ее стремительное снижение со $ 100 в 2014 году поддержало экономику промышленно развитых стран, потому что у потребителей появилось больше денег для других целей. Также благодаря такой цене на нефть упал уровень инфляции в Европейском валютном союзе, который в последнее время находится на отметке ниже нуля. Без этого инфляция была бы почти на один процентный пункт выше. Однако, многие нефтедобывающие страны, такие как Россия, пострадали от падения цен на нефть.