"Нафтогаз" ищет трейдеров для поставок газа к отопительному сезону

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала прием документов для проведения предварительного отбора потенциальных поставщиков природного газа к следующему отопительному сезону, закупка которого будет осуществляться на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» планирует провести предварительный отбор предприятий для участия в процедуре закупки природного газа, которая будет проведена с 20 июня 2016 года по 20 января 2017 года. Документы для отбора должны быть подготовлены и отосланы до 10 июня 2016 года», - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что источником финансирования закупки газа станет кредит ЕБРР.

«Компания планирует использовать деньги кредита ЕБРР для закупки природного газа», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил «Нафтогазу» 300 млн долл. на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.

20 мая 2016 года «Нафтогаз Украины» выплатил последний транш кредита вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии ЕБРР в размере 300 млн долл.

В 1-м квартале 2016 года Украина не осуществляла закупку российского газа. Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.