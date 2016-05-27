Иран не нарушает соглашение об ограничении ядерной программы - МАГАТЭ
По данным агентства, иранские запасы низкообогащенного урана не превышают 300 килограммов.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляют, что Иран соблюдает условия соглашения с мировыми лидерами по лимитам урана и "тяжелой воды", передает Радио Свобода.
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"Иран имеет не более 130 тонн "тяжелой воды", а общие запасы низкообогащенного урана не превышают 300 килограммов", – говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном 27 мая.
Действующие оценки МАГАТЭ свидетельствуют, что Тегеран четко придерживается установленных лимитов, чем это было во время предыдущего визита специалистов агентства.
В предварительном докладе МАГАТЭ, опубликованном в феврале, отмечалось, что Иран несколько превысил лимиты "тяжелой воды", но потом быстро вернул их в рамки соглашения.
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"Тяжелая вода" вызывает обеспокоенность, поскольку она используется в реакторах, которые производят значительное количество плутония для возможности изготовить ядерное оружие.
МАГАТЭ мониторит соблюдение Ираном соглашения, заключенного с шестью мировыми лидерами.
Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций в рамках соглашения. В середине января с Ирана сняли международные санкции, введенные в 2005 году из-за реализации Тегераном ядерной программы. Это позволило Ирану вернуться на международные рынки нефти.