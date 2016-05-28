G-7 одобрил результаты энергетических реформ в Украине

В частности, в декларации сказано: «В контексте кризиса, который разворачивается между РФ и Украиной, мы еще раз подчеркиваем, что энергетика не должна использоваться в качестве инструмента политического принуждения или безопастностой угрозы. Мы приветствуем серьезные реформы энергетической политики, которые происходят в Украине, и настоятельно призываем ее углубить эти реформы. Мы также призываем к более интенсивному сотрудничеству между оператором газотранспортной системы Украины и соответствующими компаниями в других странах».

Правительство Яценюка декларировало своим приоритетом политику энергетической независимости от России и реформу энергетического сектора государства.

Справочно: за два года Украине удалось снизить цену российского газа вдвое и переориентироваться на поставки газа из Европы. Зиму 2015-2016 годов Украина впервые прошла без поставок газа от российской компании «Газпром».

Законодательно демонополизировано и либерализовано рынок газа, осуществляется реализация Третьего энергетического пакета ЕС для улучшения состояния газового рынка и внедрение реформы системы тарифов на энергию. Проведена реформа НАК «Нафтогаз». В этом году компания впервые принесет государству прибыль. Диверсифицированы поставки ядерного топлива для украинских атомных электростанций: российская монополия была разрушена путем достижения соглашения с американской компанией «Westinghouse Corp».