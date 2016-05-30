Запасы газа в подземных хранилищах Украины продолжают расти

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 28 мая увеличились на 1,1%, или на 101,3 млн кубометров, - до 9,120 млрд куб. м с 9,019 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 28 мая составлял около 13,3 млн кубометров.

Читайте такжеУкраина намерена к 2020 году отказаться от импорта газа – МинэнергоугляКак сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики. К предстоящему отопительному сезону планируется закачать в подземные хранилища около 8,2 млрд куб. м газа.