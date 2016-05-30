Украинские АЭС будут задерживать пуск энергоблоков после ремонтов из-за проблемы с закупкой топлива – Атомпрофсоюз

Украинские атомные станции будут вынуждены задерживать запуск находящихся в ремонте энергоблоков из-за проблем с закупкой нового ядерного топлива, которые возникли в связи с блокированием счетов госкомпании "Энергоатом".

Об этом заявил глава Атомпрофсоюза Алексей Лыч на пресс-конференции.

"Мы уже просчитали, что у нас будет задерживаться пуск блоков после ремонтов из-за отсутствия топлива", - сказал Лыч.

По его словам, ситуация с блокированием счетов "Энергоатома", которая возникла из-за требования компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 27 миллионов гривень сомнительной задолженности, нарушает договоренности по обслуживанию международных кредитов на повышение безопасности АЭС и создает проблемы с вывозом отработавшего и закупкой нового ядерного топлива.

Лыч отметил, что у "Энергоатома" на счетах лежат средства в гривне, которые необходимо перевести в доллары для закупки нового ядерного топлива на сумму 150 миллионов долларов.

"Убытки компании, которые сегодня оцениваются в сотни миллионов, связаны с тем, что Россия отказалась наперед, до оплаты, готовить нам ядерное топливо… Россия начинает изготовление для нас тепловыделяющих сборок только после 100-процентной оплаты. А им нужно 150 миллионов долларов", - отметил Лыч.

По состоянию на 30 мая в работе находятся 9 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллионов гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.