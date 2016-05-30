Китайцы "положили глаз" на крупнейшую российскую нефтяную компанию

Китайская национальная нефтегазовая корпорация может принять участие в приватизации "Роснефти", если получит право на управление компанией. Продать 19,5% "Роснефти" российское правительство планирует в этом году

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление председателя совета директоров CNPC Вана Илиня.

"Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заинтересована в увеличении доли в "Роснефти" при условии участия в управлении компанией", - говорится в сообщении.

"В случае наращивания доли хотели бы получить право участия в управлении компании, естественно, в полном соответствии с приобретенной долей. Опять же мы ожидаем, что формат участия и объем полномочий будут отражены в предложении "Роснефти", - заявил топ-менеджер.

По словам главы CNPC, китайская компания будет детально рассматривать предложение об участии в приватизации "Роснефти", если оно поступит от российских властей. Партнерство с "Роснефтью" имеет для CNPC стратегический характер и является значимым элементом сотрудничества между странами, пояснил он.

CNPC стала акционером "Роснефти" в ходе IPO российской компании летом 2006 года. CNPC приобрела акции "Роснефти" на 500 миллионов долларов, или 0,62%.

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Правительство России до конца 2016 года планирует приватизировать 19,5% "Роснефти". Министр экономического развития Алексей Улюкаев говорил 24 мая, что без этой сделки невозможно исполнить федеральный бюджет на этот год с дефицитом в 3%. Консультантом сделки будет итальянский банк Intesa Sanpaolo. По данным на 14:10, 19,5% "Роснефти" на Московской бирже стоят 664 миллиарда рублей (10 миллиардов долларов).

Помощник президента России и председатель совета директоров "Роснефти" Андрей Белоусов говорил, что считает основным вариантом приватизации компании продажу 19,5% акций стратегическому инвестору. Это позволит получить максимальную премию от продажи, пояснял он.

В российском представительстве CNPC пока не предоставили комментариев.