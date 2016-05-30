Атомщики завтра выйдут на акцию протеста в Киеве, требуя нормализовать работу "Энергоатома"

Порядка 2 тысяч работников атомной отрасли выйдут завтра, 31 мая, на акцию протеста в Киеве с требованием к властям нормализовать работу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", которая из-за ареста счетов испытывает проблемы с обеспечением безопасной работы отечественных АЭС.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

"Завтра в 12:00 начинается акция протеста работников НАЭК "Энергоатом", которая начнется с Майдана Независимости, где мы проведем небольшой митинг. Потом пикетирование Кабмина с озвучиванием наших требований, а дальше пойдем к Администрации президента... Будет около 2-2,5 тысяч человек", - сказал Лыч.

По его словам, уже второй в текущем году выход атомщиков на акцию протеста (первый был 26 апреля) связан с полным отсутствием реакции профильного министерства, Кабинета министров Украины и Администрации президента на призывы решить проблемы атомной отрасли.

В частности, Лыч сообщил, что одной из главных проблем в компании является блокировка счетов из-за требования компании "Укрэлектроватт" уплатить ей 127 миллионов гривень задолженности, которая является спорной.

"Счета были заблокированы по долгу, которого по сути не существовало", - сказал глава профсоюза атомщиков, уточнив, что данная компания фиктивно увеличила долг "Энергоатома" с 2,5 миллиона гривень в десятки раз.

Кроме того, он сообщил, что недавно Министерство энергетики разослало на согласование проект распоряжения Кабмина о корпоратизации "Энергоатома", утверждение которого может в значительной степени повлиять на целостность и структуру компании.

"Проект распоряжения состоит практически из двух пунктов. Если своими словами, то это корпоратизировать "Энергоатом" со 100% акций в собственности государства при условии, что профильность будет сохранена. Что это значит? Если мы поделим "Энергоатом" на 5 частей, то профильность будет сохранена лишь у одной части, которая эксплуатирует атомные блоки. А все наши ремонтные и дополнительные подразделения, которые работают непосредственно с АЭС, будут выведены с корпорации", - рассказал Лыч.

По его словам, все попытки атомщиков решить возникшие проблемы с помощью профильного министерства не дают результатов - как при предыдущем министре Владимире Демчишине, так и при действующем Игоре Насалике.

"На сегодняшний день нависла угроза над существованием атомной энергетики Украины, что несет угрозу экономической и энергетической безопасности государства в целом", - подытожил Лыч.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллионов гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее глава "Атомпрофсоюза" Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации "Энергоатома", в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.