Ирак намерен увеличить экспорт нефти

Ирак, второй по величине добытчик нефти в ОПЕК, планирует поставить в июне своим партнерам дополнительные 5 миллионов баррелей нефти, тем самым нацелившись на увеличение своего среднесуточного объема поставок до 3,47 миллиона баррелей в день. Таким образом, иракская сторона в преддверии встречи ОПЕК 2 июня в Вене решила увеличить собственную долю на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на Reuters.

"На прошлой неделе местная государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) сообщила, что в апреле среднесуточный объем поставок нефти из Ирака увеличился на 2,3% по сравнению с мартом и составил 3,363 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

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По информации источников агентства, дополнительные объемы нефти Basra Light будут распределены между партнерами Ирака в проектах upstream (разведка и добыча) - PetroChina, Eni и ЛУКОЙЛом.

Как отмечает издание, Саудовская Аравия, Кувейт, Иран и ОАЭ также планируют увеличить объемы своих поставок нефти - в третьем квартале.

"ОПЕК необходимо увеличивать поставки, поскольку их первостепенной стратегией является сосредоточение на доле на рынке", - считает управляющий директор по консалтингу IHS Виктор Шум (Victor Shum). Он также считает, что дополнительные объемы нефти из Саудовской Аравии и Ирака могут замедлить процесс восстановления баланса на мировом рынке "черного золота".