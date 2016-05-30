"Укрэнерго" с начала года увеличило доход на 29%

Доход Национальной энергетической компании "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в январе-апреле 2016 года увеличился по сравнению с январем-апрелем 2015 года на 28,8% – до 1,403 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за январь-апрель 2016 года сократились на 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2015 года - до 37,8 миллиарда кВт-ч.

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Тариф на услуги по передаче электроэнергии в январе-апреле 2016 года увеличился по сравнению с январем-апрелем 2015 года на 50% - до 3,71 копейки за кВт-ч.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

"Укрэнерго" в 2015 году получила 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень. Чистый доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 миллиарда гривень.