Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставку газа

Об этом заявил Reuters уполномоченный правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский в рамках саммита инвестиций в Восточной Европе, передает РБК.

«Мы будем стремиться к ситуации, когда долгосрочный контракт становится делом прошлого. Если цена на российский газ будет достаточно конкурентоспособной, мы не исключаем, что будем покупать его, но определенно не в рамках долгосрочного контракта», – приводит агентство его слова.

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Польская государственная газовая компания PGNiG покупает до 10,2 млрд кубометров российского газа в год, на которые приходится основной объем годового потребления Польши, составляющий почти 15 млрд кубометров.

Контракт между PGNiG и «Газпромом» был подписан в 1996 году, истекает он в 2022 году.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена к 2020 году полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от импорта. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе энергетического конгресса заявил, что добыча газа к 2020 году должна увеличиться не менее чем на 7,5 миллиарда кубометров.