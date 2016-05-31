Нефть подорожала до максимума с начала года

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные торгов.

"Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,55%, до 49,60 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле укрепились на 1,08%, до 50,23 доллара за баррель.

"Трейдеры пребывают в ожидании встречи стран-членов ОПЕК, которая состоится в Вене 2 июня. Большинство аналитиков не ожидают каких-либо изменений объема производства нефти по итогам этой встречи. "ОПЕК не имеет никаких оснований, чтобы сокращать добычу в данный момент, когда рынок уже возвращается обратно к равновесию", - сообщил газете The Wall Street Journal старший аналитик Bernstein Research Нил Беверидж (Neil Beveridge)", - отмечает Прайм.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: Цена на нефть выросла до 50 долларов

С другой стороны, инвесторы считают, что стоимость нефти продолжит расти, поскольку состояние мировой экономики улучшается, как и спрос на "черное золото".

"Мировая экономика улучшается, и рост спроса на нефть оказался лучше, чем ожидалось", - сообщила изданию руководитель отдела исследований фирмы ценных бумаг Guotai Junan International Грейс Лю (Grace Liu).

По ее словам, низкие цены на нефть не позволяют многим компаниям-добытчикам увеличивать производство. "Мы видим, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке уже начал меняться со второго квартала", - отметила Лю.