Китайская CNPC выдвинула России условия своего участия в приватизации "Роснефти"

Наиболее вероятный претендент на участие в приватизации "Роснефти" — китайская CNPC — выдвигает в качестве условия доступ к управлению госкомпанией, пишет "Коммерсант".

Формально даже покупка всего приватизируемого пакета в 19,5% даст CNPC только положение крупного миноритария с правом на два места в совете директоров. По мнению экспертов, российские власти не заинтересованы предоставлять CNPC больших прав, чем BP, сейчас крупнейшему иностранному акционеру "Роснефти". Контрольный же пакет в любом случае остается у государства.

Читайте такжеКрупнейшие компании России погружаются в кризис: "Роснефть" сократит 20% персоналаРФ будет искать одного стратегического инвестора для приватизации 19,5% акций из госпакета "Роснефти", надеясь таким образом добиться выгодных условий продажи. По мнению аналитиков, премия для стратега составит максимум 20-30% к биржевой цене, но в текущих рыночных условиях у инвесторов "гораздо меньше желания" идти на такую сделку.

CNPC уже владеет 0,62% акций "Роснефти", они были куплены в ходе IPO в 2006 года. Основные акционеры компании — государственный "Роснефтегаз" (69,5%) и британская BP (19,75%). Правительство собирается снизить свою долю до контрольной. То есть, в случае продажи государством всего приватизируемого пакета CNPC может стать крупнейшим иностранным акционером "Роснефти". Оценивать перспективы наращивания доли будет рабочая группа CNPC, а вопрос будет решаться на уровне глав РФ и Китая, подчеркивал в апреле представитель китайской компании.

На прошлой неделе помощник президента РФ Андрей Белоусов, который также возглавляет совет директоров "Роснефти", заявлял, что оптимальный вариант приватизации — продажа пакета 19,5% двум стратегическим инвесторам — с тем, чтобы пакет такой величины не ушел в одни руки. Но вопрос еще прорабатывается инвестконсультантом (банк Intesa).

В правительстве рассчитывали получить от сделки 550-700 млрд руб., на Московской бирже вчера 19,5% акций "Роснефти" стоили 665 млрд руб. (1 доллар - 66 руб.). Предположительно приватизация госпакета "Роснефти" состоится во второй половине этого года, но, в отличие от "Башнефти", обсуждение пока идет не так активно. Российский бизнес открыто не проявлял интереса к "Роснефти", а иностранцы в основном высказываются очень осторожно. О возможном интересе заявляли компании Индии и Кувейта.

"Роснефть", вынужденная искать партнеров для ключевых проектов в Восточной Сибири в условиях санкций и низких цен на нефть, пытается наладить стратегическое сотрудничество с Индией. Компания продала консорциуму индийских компаний 29,9% в Среднеботуобинском месторождении и готова продать им еще 23,9% в Ванкоре и в результате может получить за них около $3 млрд. До этого "Роснефть" безуспешно пыталась продать эти активы китайским компаниям.

Источники "Ъ" на рынке сомневаются в том, что новый иностранный акционер может получить какие-то экстраординарные возможности влиять на принятие решений в "Роснефти". В частности, CNPC хотела получить 49% в Ванкорском месторождении, это условие не устроило "Роснефть", и в итоге долю отдали индийцам. Собеседники "Ъ" также отмечают, что в переговорах с китайцами часто приходится "идти на жертвы", а российские власти сейчас на это не готовы, из-за чего сотрудничество с китайцами часто не идет дальше переговоров.