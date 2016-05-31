Более 1 тысячи атомщиков пикетируют АП с требованием не допустить банкротства атомной отрасли

Более 1 тысячи атомщиков пикетируют Администрацию президента с требованиями разрешить проблему блокировки счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", не допустить неправомерную корпоратизацию компании и отстранение профессиональных кадров в атомной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, участники протеста, одетые в желтую и белую униформу, пикетируют Администрацию президента, скандируя «Руки прочь от АЭС", "Нет банкротству атомной отрасли". Протестующие держат в руках транспаранты с названиями атомных станций и компанией "Энергоатом".

Глава Атомпрофсоюза Алексей Лыч сообщил, что основными причинами организации акции протеста является отсутствие реакции властей на проблему блокирования счетов компании и намерений по корпоратизации компании без учета особенностей функционирования отрасли. По словам Лыча, после пикета Администрации президента атомщики планируют направиться под здание Кабмина.

После перемещения протестующих под Кабинет министров Украины в 14:00 глава Атомпрофсоюза сообщил, что представитель секретариата Администрации президента принял и зарегистрировал письменные требования атомщиков, однако договоренности о встрече с президентом Петром Порошенко достигнуты не были.

При этом от Кабмина к работникам вышел заместитель министра энергетики Александр Светелик и пригласил представителей протестующих на переговоры в здание правительства.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллионов гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее глава "Атомпрофсоюза" Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации "Энергоатома", в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

30 мая "Атомпрофсоюз" анонсировал проведение акции протеста под зданием Администрации президента и Кабмина.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.​