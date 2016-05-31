Не сошлись в цене: "Газпром" подал иск к Беларуси

Общий долг белорусских потребителей за российский газ группе "Газпром" достиг 200 миллионов долларов, "Газпром трансгаз Беларусь" уже подал иск на 125 миллионов долларов, на оставшуюся сумму также будет подготовлен иск, сообщает Прайм со ссылкой на зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева.

"Сумма накопилась очень серьезная. Уже за 200 миллионов долларов. "Газпром трансгаз Беларусь" уже один иск подал на 125 миллионов долларов по накопившейся задолженности, следующий иск готовится", - отметил он.

"Цена (на газ - ред.) установлена межправсоглашением. Чтобы поменять эту цену, нужно вначале менять межправсоглашение", - пояснила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

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Ранее в мае глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Беларусь за январь-апрель 2016 года задолжала "Газпрому" более 125 миллионов долларов. В то же время министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик говорил, что Минск не признает наличие этого долга перед "Газпромом".

Поставщиком российского газа на территории Беларуси выступает "Газпром трансгаз Беларусь" (бывшее "Белтрансгаз", с 2011 года 100%-ное дочернее общество "Газпрома"). В начале мая "Газпром трансгаз Беларусь" обратился в Международный арбитражный суд при БелТПП с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Беларусь в связи с недоплатой госпредприятиями республики за газ.