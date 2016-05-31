"Газпром" поставил на оккупированный РФ Донбасс газа на $600 миллионов, но требует оплаты с Украины

Российский газовый монополист «Газпром» поставил на оккупированный Россией Донбасс газа на 600 млн долл., но требует оплаты с Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

«У нас единый контракт на поставку газа на Украину, включая Донецкую и Луганскую области, где живут украинские граждане, работают украинские предприятия. Нет никаких отдельных счетов, и не оплачено уже там на сумму под 600 млн долл.», - сказал Медведев.

Он заявил, что Украине выставляются «общие счета, и газ идет только по одному контракту».

Как сообщал УНИАН, 18 мая Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не принимала топливо от российского монополиста «Газпрома» на пунктах входа в украинскую газотранспортную систему, находящихся на неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом говорится в заявлении «Нафтогаза», опубликованном в связи с требованиями российского «Газпрома» заплатить 0,67 млрд долл. за газ, якобы поставленный потребителям Донецкой и Луганской областей в период с февраля 2015 года по апрель 2016 года.

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«НАК «Нафтогаз Украины» не покупает газ у ПАО «Газпром» с ноября 2015 года, а до этого компания импортировала газ исключительно через пункты входа в ГТС на подконтрольной Украине территории. Все купленные «Нафтогазом» объемы газа учтены сторонами и оплачены «Нафтогазом», - сообщили в украинском госхолдинге.

26 июня 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа в объеме 704 млн кубометров на оккупированный Донбасс составил 212 млн долл.

20 февраля 2015 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик».