"Газпром" готов судиться с Украиной в Стокгольме по цене транзита, "если не удастся договориться"

В российском «Газпроме» заявили о готовности судиться с Украиной в Стокгольмском арбитраже по цене транзита, «если не удастся договориться»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

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«Что касается Украины, очень странно сталкиваться с тем, что, несмотря на действующий контракт, который действует до конца 2019 года, украинские коллеги ни с того ни с сего, без какого-либо повода, в одностороннем порядке заявляют о повышении тарифа. Причем на такой уровень, что я не могу найти аргументов. Они хотят сделать украинский тариф вообще непривлекательным? Чтобы у нас вообще пропало желание транзитировать», - сказал Медведев.

«Мы будем работать и работаем по этому контракту. Вам известно, что есть арбитражные процессы, которые ведутся в столице шведского государства, в городе Стокгольме по международному праву. Если не удастся договориться, будем в арбитраже решать», - добавил он.

Также Медведев сообщил, что «Газпром» пригласил представителей НАК «Нафтогаз Украины» в Москву для переговоров по транзиту газа.

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Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.