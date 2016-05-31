Атомщики до 5 июня ожидают от властей решения проблем отрасли, в противном случае возобновят акции протеста

Работники атомно-энергетического комплекса, которые провели 31 мая акцию протеста в правительственном квартале, будут до 5 июня ждать от властей действий по решению проблем отрасли, в частности, разблокировки счетов госкомпании «Энергоатом», а в случае отсутствии реакции возобновят акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сказал после пикета председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов.

«Нами было заявлено, что конечный срок, до которого мы ожидаем положительных решений по нашим проблемным вопросам – конец текущей недели. В случае отсутствия решений мы возобновляем акцию протеста, согласно плану, утвержденному Атомпрофсоюзом», - сказал Матов.

По его словам, для разблокирования счетов НАЭК «Энергоатом» профсоюзы добивались встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, однако его в Кабмине не было.

«С помощниками главы правительства нам удалось договориться о том, что к завтрашнему заседанию правительства будет подготовлено поручение премьер-министра относительно урегулирования ситуации со счетами «Энергоатома». Будем надеяться, что премьер его подпишет», - отметил Матов, уточнив, что атомщикам пообещали провести встречу с премьер-министром.

Кроме того, он сообщил, что до 20:00 31 мая представители профсоюзов, участвовавшие в переговорах с заместителем министра энергетики Александром Светеликом, ожидают получить информацию о дате и времени встречи с министром энергетики Игорем Насаликом относительно пересмотра постановления Кабмина о корпоратизации «Энергоатома».

В свою очередь, глава профкома «Энергоатома» Алексей Лыч сообщил, что разблокировать счета госкомпании можно решением Министерства юстиции, поскольку в отношении компании «Укрэлектроватт, по иску которой заблокированы счета «Энергоатома», возбуждено уголовное дело.

«Но Минюст этого решения не принимает, что свидетельствует о наличии «кукловодов» в высших эшелонах власти», - отметил Лыч.

По его словам, именно поэтому атомщики добивались встречи с президентом Украины.

«Мы также хотим спросить президента о том, по какой причине он наложил вето на закон, которым продлевался мораторий на банкротство «Энергоатома». Сейчас разработан новый закон, продляющий данный мораторий, и мы будем требовать от парламента немедленного принятия этого законопроекта, который пока даже не зарегистрирован в парламенте», - добавил Матов.

При этом глава Атомпрофсоюза сообщил, что недоволен встречей, прошедшей в Кабинете министров, потому что представители профсоюзов не увидели и не услышали конкретики, хотя, по его оценке, было очевидно, что проблемы «Энергоатома» имеют для государства огромную важность и могут быть решены волевым решением премьера.

«Очередное поручение премьера тому же Минюсту вопрос не решит, поэтому мы будем требовать окончательного решения по разблокированию счетов компании или возобновим акцию протеста», - сказал Матов.

«Сегодня мы акцию приостанавливаем, но готовы начать ее следующий этап, если наши требования снова проигнорируют», - добавил Лыч.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, более 1 тыс. атомщиков провели пикет Администрации президента и Кабинета министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», не допустить неправомерной корпоратизации компании, а также отстранения профессиональных кадров в атомной отрасли.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток компании «Укрэлектроватт» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава Профкома «Энергоатома», Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации «Энергоатома», в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.