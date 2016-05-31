Лондон справедливо применил к "Роснефти" санкции – заключение генерального адвоката Суда ЕС

Власти Великобритании справедливо приняли и применили к «Роснефти» нормативные акты, направленные на выполнение принятых Европейским Союзом санкций.

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Такую точку зрения представил Суду ЕС генеральный адвокат Суда Мельхиор Вателе (Melchior Wathelet). Документ был обнародован во вторник Судом ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Как известно, в Суде ЕС работают восемь генеральных адвокатов, которые обязаны беспристрастно предоставить обоснованное заключение относительно дел суда. Заключение всегда выносится до того, как Суд ЕС примет решение.

Ранее, «Роснефть» поставила под сомнение обоснованность некоторых мер, принятых властями Великобритании во исполнение решения Совета ЕС относительно санкций, и подала иск к казначейству Великобритании, Министерству по делам бизнеса и Управлению по урегулированию финансовых рынков 20 ноября прошлого года.

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«Роснефть» считает, что Великобритания необоснованно широко трактует решения ЕС, включая термин «финансовое содействие» и запрет на выпуск глобальных депозитарных расписок. В связи с этим Высокий суд Англии и Уэльса поставил целый ряд вопросов Суду ЕС.

Во-первых, он спросил, имеет ли Суд юрисдикцию выносить решение относительно законности решений, принятых в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, и, если Суд имеет юрисдикцию, Высокий суд поставил ряд вопросов по поводу законности мер, принятых в отношении российских предприятий. Одновременно «Роснефть» оспаривает санкции ЕС в Суде ЕС.

«Суд имеет юрисдикцию предоставить предварительное решение в рамках Статьи 267 Договора о функционировании ЕС относительно законности решения 2014/512/, принятого в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС 31 июля 2014 года в отношении предупредительных мер в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине», - говорится в документе.

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Генеральный адвокат делает вывод о том, что Великобритания может наложить уголовные санкции до того, как свою оценку даст Суд ЕС. «Принципы правовой определенности и правило «нет наказания без его установления законом» не препятствуют государству-члену ввести уголовную ответственность согласно статье 8 Правил № 833/2014, до того, как использованные термины по определению сферы преступления будут в достаточной мере освещены судом», - отмечается в заключении.

Генеральный адвокат также считает, что ограничительные меры охватывают обработку платежей банками или другими финансовыми учреждениями и выдачу глобальных депозитарных расписок, которые касаются акций, независимо от даты выпуска этих акций. «Статья 5(2) Правил N833/2014 запрещает выпуск глобальных депозитарных расписок, которые касаются акций юридических лиц, указанных в списке Правила с 12 сентября 2014 года, независимо от даты выпуска этих акций», - говорится в документе.

Таким образом, Генеральный адвокат предлагает, чтобы Суд ЕС принял решение о том, что ограничительные меры, принятые Советом против таких российских предприятий, как Роснефть, является, в основном, справедливыми.

Санкции ЕС, которые были применены в качестве реакции на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины Россией, были направлены на конкретные предприятия, в частности такие, как «Роснефть», специализирующаяся на разработке и производстве нефти и газа.

В аналогичной ситуации, кроме «Роснефти», оказались «Сбербанк» и банк ВТБ, которые торгуются в Лондоне глобальными депозитными расписками. Они также находятся под секторальными санкциями ЕС.