Еврокомиссия заявила о необходимости введения спецнорм для "Северного потока-2"

Еврокомиссия считает необходимым создание специальных норм, которые обычно применяются при несовпадении различных законодательств, для проекта строительства газопровода "Северный поток-2" и ждет идей от германского регулятора, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, передает РИА Новости.

"Сейчас на экспертном уровне мы сообщаем нашему германскому партнеру о заключениях по юридической оценке проекта. Этот проект не должен быть полностью основан на российском законодательстве. Мы должны создать специальную форму, структуру, которая обычно используется при столкновении различных правовых порядков, в данном случае Евросоюза и Германии с российским (законодательством — ред.)", — сказал он.

Читайте также"Северный поток-2" несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза - вице-президент ЕКИдеи о том, какой может быть эта "юридическая структура", ЕК хочет услышать от германской стороны, добавил представитель ЕК.

Он напомнил, что Германия создала межправсоглашение с Норвегией, которая не входит в Евросоюз, оно касается всех тех зон, которые акцентировала Еврокомиссия, в том числе, исполнение правил третьего энергопакета.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Впоследствии правительства ряда европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович не раз зявлял, что Украина должна оставаться важной транзитной страной.