Еврокомиссия заявила о необходимости введения спецнорм для "Северного потока-2"

09:11, 01 июня 2016
Энергетика
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Идеи о том, какой может быть эта "юридическая структура", ЕК хочет услышать от Германии.

Шевчович сделал новое заявление по

Еврокомиссия считает необходимым создание специальных норм, которые обычно применяются при несовпадении различных законодательств, для проекта строительства газопровода "Северный поток-2" и ждет идей от германского регулятора, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, передает РИА Новости.

"Сейчас на экспертном уровне мы сообщаем нашему германскому партнеру о заключениях по юридической оценке проекта. Этот проект не должен быть полностью основан на российском законодательстве. Мы должны создать специальную форму, структуру, которая обычно используется при столкновении различных правовых порядков, в данном случае Евросоюза и Германии с российским (законодательством — ред.)", — сказал он.

Читайте также"Северный поток-2" несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза - вице-президент ЕКИдеи о том, какой может быть эта "юридическая структура", ЕК хочет услышать от германской стороны, добавил представитель ЕК.

Он напомнил, что Германия создала межправсоглашение с Норвегией, которая не входит в Евросоюз, оно касается всех тех зон, которые акцентировала Еврокомиссия, в том числе, исполнение правил третьего энергопакета.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Впоследствии правительства ряда европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович не раз зявлял, что Украина должна оставаться важной транзитной страной.

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