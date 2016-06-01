"Газпром" раскрыл себестоимость добычи газа: показатель - самый низкий в мире

Себестоимость добычи «Газпрома» остается самой низкой в мире: порядка $20 за 1000 куб. м, несмотря на то что компания вводит новые труднодоступные месторождения, рассказал "Ведомостям" зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Жили и при $65 за 1000 куб. м. Нам не нужны космические цены, нам нужны цены, которые позволят нам заниматься нашей работой», – отметил Медведев. Себестоимость $20 за 1000 куб. м включает налоги, пояснил представитель «Газпрома».

Читайте такжеВ "Газпроме" пожаловались на резкое падение доходов из-за низких нефтяных ценВ 2010 г. себестоимость добычи «Газпрома» составляла $19, правда, средняя цена экспорта была вдвое выше, чем сейчас, – $302 за 1000 куб. м, напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Средняя себестоимость добычи в 2015 г. составила $27, оценивает он.

Российский газ сейчас самый дешевый в Европе, говорит аналитик Vygon Cоnsulting Мария Белова. Но не потому, что затраты на его добычу низкие, а потому, что нефть подешевела: цены в контрактах «Газпрома» привязаны к цене корзины нефтепродуктов, напоминает аналитик.

В январе – апреле 2016 г. цена на российский газ на границе Германии составила $161,9 за 1000 куб. м, сообщило во вторник Минэкономразвития.

В первой половине 2015 г. «Газпром» оценивал затраты на транспортировку в 59 руб. (1 доллар - 66 руб.) за 1000 куб. м на 100 км. Среднее расстояние от месторождений «Газпрома» до границы – 3200 км, напоминает заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Таким образом, транспортные затраты «Газпрома» только в России – около 1888 руб. за 1000 куб. м.

С учетом транспортировки, экспортной пошлины, НДПИ и инвестиционной составляющей (позволит окупить недавно запущенные проекты) стоимость российского газа составит $130–140 за 1000 куб. м, стоимость газа с месторождений, инвестиции в которые уже окупились, меньше, оценивает Белова. Себестоимость российского газа без учета экспортной пошлины – $80–85 за 1000 куб. м, подсчитал Гривач.

Теоретически «Газпром» мог бы снизить цену газа, чтобы нарастить поставки, предоставив потребителям дополнительные скидки либо начав продажи на спотовом рынке, говорит Белова. Но сейчас смысла в этом нет: контрактная цена и так очень низкая. В 2015 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 158,6 млрд куб. м. В этом году «мы идем на рекорд»: даже если зима будет теплой, экспорт может превысить 165 млрд куб. м газа, рассказал Медведев. Экспорт вырастет из-за дешевизны газа, которая подстегивает спрос и падение добычи газа в Европе, объясняет Гривач.