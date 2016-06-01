На рынке нефти возобновился обвал цен

На мировых торгах в среду, 1 июня, цены на нефть снижаются на фоне ожиданий, что производство ведущих экспортеров Ближнего Востока останется высоким или даже увеличится, в то время как опасения о состоянии китайской экономики оказали давление на прогноз спроса на топливо в стране, передает Reuters.

С начала торгов фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,06% - до $49,36 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $48,64 за баррель, на 0,94% ниже предыдущего закрытия.

Читайте такжеGoldman Sachs повысил среднюю цену нефти в 2016 годуТрейдеры считают, что это падение стало результатом перспектив роста добычи ближневосточных членов ОПЕК, которая проведет встречу в четверг в Вене, чтобы обсудить рыночную политику. По словам большинства аналитиков, картель продолжит фокусироваться на сохранении доли рынка, а не поддержке цен путем контроля производства.

"Многие члены ОПЕК... планируют рост, так что сокращение поставок теперь может помешать этим целям", - сообщили аналитики Morgan Stanley.

Многие ближневосточные нефтепроизводители, включая ключевого экспортера Саудовскую Аравию, но также Ирак, Иран и ОАЭ, нарастили поставки в Азию в рамках ожесточенной борьбы за долю рынка.

Однако с точки зрения спроса, Morgan Stanley сообщил также о беспокойствах о состоянии экономики Китая.