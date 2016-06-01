Насалик на заседании Кабмина в очередной раз заявил о необходимости разблокировки счетов "Энергоатома"

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании правительства в очередной раз заявил о необходимости разблокировать счета Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», работники которой 31 мая проводили пикет правительственного квартала с требованием решить эту проблему.

«Вчера (31 мая – УНИАН) проходила акция работников атомной промышленности ГП «НАЭК «Энергоатом». В частности, поднимался вопрос, который я дважды поднимал на Кабинете министров Украины о блокировке счетов компании «Энергоатом» более семи месяцев. Это не дает компании возможности работать», - сказал Насалик.

«Хочется все-таки получить реакцию на просьбу. Мы сейчас ищем варианты и видим предварительные видения решения проблемы блокировки счетов «Энергоатома», - отметил министр.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман не прокомментировал проблему и не ответил на просьбу министра энергетики.

Как сообщал УНИАН, 31 мая более 1 тыс. атомщиков провели пикет Администрации президента и Кабинета министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», не допустить неправомерной корпоратизации компании, а также отстранения профессиональных кадров в атомной отрасли.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток компании «Укрэлектроватт» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава Профкома «Энергоатома», Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации «Энергоатома», в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

По информации профсоюзов, атомщики будут до 5 июня ждать от властей действий по решению проблем отрасли, а в случае отсутствии реакции возобновят акции протеста.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.