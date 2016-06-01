Средняя цена на российскую нефть с начала года упала почти на 36%

Средняя за январь-май цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась в текущем году на 35,7% по сравнению с прошлым годом и составила 36,01 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на сайт Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2016 года сложилась в размере 44,66 доллара за баррель, что в 1,43 раза ниже, чем в мае 2015 года", - говорится в сообщении.

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По итогам 2015 года среднегодовая цена нефти Urals составила 51,23 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года почти в два раза.

Официальный прогноз Минэкономразвития по цене на нефть на этот год пока составляет 50 долларов за баррель, однако власти РФ уже заявили, что будут корректировать прогнозы исходя из текущих реалий.